Singapore: La nave Amerigo Vespucci incanta i visitatori con la sua bellezza

26 Ottobre 2024_ La storica nave scuola italiana Amerigo Vespucci, considerata la più bella del mondo, ha fatto il suo debutto a Singapore, attirando folle di visitatori in fila per ammirarla. Costruita nel 1930, la nave, che ha 93 anni, rappresenta l'Italia nel mondo e ha il soprannome di "ambasciata galleggiante". Durante la sua sosta a Singapore, che è il 25° porto della sua tournée mondiale, la nave è stata aperta al pubblico per visite gratuite, con i biglietti già esauriti. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti dell'ambasciata italiana e del governo, tra cui il vice ministro Valentino Valentini, che ha sottolineato l'importanza di Singapore come hub commerciale nel sud-est asiatico, come riportato da 8world.com. La visita dell'Amerigo Vespucci a Singapore evidenzia i legami culturali e commerciali tra Italia e Singapore, promuovendo l'arte e la tradizione navale italiana.