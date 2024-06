Singapore: La pizza italiana conquista la città del leone

26 Giugno 2024_ La pizza italiana continua a guadagnare popolarità a Singapore, con l'apertura di diverse pizzerie rinomate nel 2024. Tra queste, L'antica Pizzeria Da Michele di Napoli ha inaugurato la sua prima sede nel sud-est asiatico presso il Mercure Icon Singapore City Centre, portando con sé autentici sapori italiani. Anche il ristorante Prego, con il nuovo chef Davide Bizzarri, ha introdotto nuove varianti di pizza ispirate alla tradizione toscana. La pizza, simbolo della cucina italiana, si è affermata come uno dei cibi più amati a Singapore, grazie anche all'influenza di chef internazionali come Eddie Murakami. Lo riporta musesingapore.com. La crescente presenza di pizzerie italiane a Singapore riflette l'apprezzamento per la cucina italiana nella città-stato.