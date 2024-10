Singapore: La politica monetaria rimane stabile nonostante le pressioni inflazionistiche

11 Ottobre 2024_ Singapore ha deciso di mantenere la sua politica monetaria invariata, nonostante la tendenza globale all'allentamento. La Monetary Authority of Singapore (MAS) prevede di mantenere la pendenza, il centro e la larghezza della sua banda valutaria, mentre i funzionari potrebbero adottare un tono più cauto in vista di un possibile cambiamento nel 2025. A differenza di altre banche centrali che stanno riducendo i tassi d'interesse, Singapore affronta ancora pressioni inflazionistiche elevate, in parte a causa della sua dipendenza dalle importazioni. La notizia è riportata da The Business Times Weekend. La MAS utilizza il tasso di cambio per controllare l'inflazione, guidando il dollaro locale contro un paniere di valute per ridurre i costi delle importazioni.