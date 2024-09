Singapore: La vita dei nomadi marittimi Orang Laut minacciata da inquinamento e cambiamenti climatici

01 Settembre 2024_ I nomadi marittimi Orang Laut, che per secoli hanno vissuto nel Mar della Cina Meridionale, stanno affrontando gravi difficoltà a causa dell'inquinamento, delle onde crescenti e della competizione con pescatori più avanzati. Molti di loro, costretti a lasciare il mare, si sono adattati a lavori a terra, come raccoglitori di rifiuti. La loro tradizionale vita nomade è in pericolo, con un numero sempre crescente di Orang Laut che ora vive in case su palafitte e abbandona le loro barche tradizionali. La situazione è stata riportata da channelnewsasia.com, evidenziando la crisi culturale e ambientale che minaccia questa comunità storica. Gli Orang Laut, originari delle isole Riau in Indonesia, sono noti per la loro abilità nella navigazione e nella pesca, ma ora si trovano a dover affrontare un futuro incerto.