Singapore: L'accessibilità abitativa diventa tema centrale per le elezioni generali

26 Agosto 2024_ L'accessibilità abitativa si profila come un tema cruciale in vista delle prossime elezioni generali a Singapore, secondo esperti del settore. Negli ultimi due anni, i prezzi delle proprietà sono aumentati, spingendo il Partito d'Azione Popolare a considerare misure di raffreddamento del mercato immobiliare. Recentemente, il Consiglio per l'Edilizia e lo Sviluppo (HDB) e il Ministero dello Sviluppo Nazionale (MND) hanno annunciato un inasprimento dei limiti sui prestiti, riducendo il limite massimo di prestito dal 80% al 75%. La fonte di queste informazioni è theindependent.sg. Le misure sono state criticate da alcuni esperti, che le considerano insufficienti per affrontare l'ansia crescente tra i cittadini riguardo ai prezzi delle abitazioni.