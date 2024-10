Singapore: L'Amerigo Vespucci celebra la cultura italiana al Marina Bay Cruise Center

30 Ottobre 2024_ L'Amerigo Vespucci, la leggendaria nave scuola italiana, ha lasciato Singapore dopo una visita di cinque giorni che ha incantato sia i locali che gli espatriati. Durante il suo soggiorno, la nave ha attratto decine di migliaia di visitatori, trasformando il Marina Bay Cruise Center in un vivace centro culturale italiano, noto come Villaggio Italia. L'evento ha visto la partecipazione di artisti italiani, tra cui l'attrice Serena Autieri, e ha celebrato l'eredità nautica e culturale dell'Italia. Il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago ha descritto la nave come un "ponte culturale".