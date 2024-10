Singapore: L'Amerigo Vespucci e il Villaggio Italia approdano a Marina Bay

18 Ottobre 2024_ L'Amerigo Vespucci, la storica nave della Marina Militare italiana, e il Villaggio Italia saranno a Singapore dal 24 al 28 ottobre 2024, offrendo un'esperienza unica per scoprire la cultura italiana. Questo evento, che segna la prima visita della nave a Singapore, presenterà una serie di attività che celebrano l'arte, la musica, la gastronomia e la tecnologia italiane. I visitatori potranno salire a bordo della nave per esplorare le tradizioni marittime italiane e partecipare a eventi dedicati alla sostenibilità e all'imprenditorialità. La notizia è riportata da bykido.com. L'iniziativa, sostenuta dal Ministro della Difesa italiano Guido Crosetto, rappresenta un'importante opportunità per promuovere l'eccellenza italiana nel mondo.