25 Settembre 2024_ L'Ambasciata d'Italia a Singapore, con il supporto dell'Italian Trade Agency, accoglie l'architetto e designer italiano Michele De Lucchi per una serie di eventi durante la Singapore Design Week 2024. De Lucchi, noto per opere iconiche come il Ponte della Pace a Tbilisi e il Padiglione Zero all'Expo di Milano 2015, terrà conferenze e sessioni di networking per promuovere l'eccellenza del design italiano. L'iniziativa mira a connettere il patrimonio del design italiano con la vivace scena creativa di Singapore, sottolineando l'importanza della collaborazione internazionale nel settore. La notizia è riportata da coinpasar.sg, evidenziando l'impatto della cultura italiana nel contesto globale del design.