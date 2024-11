Singapore: Le azioni tecnologiche sotto pressione dopo la vittoria di Trump

07 Novembre 2024_ Le azioni asiatiche e quelle di Singapore nel settore tecnologico potrebbero subire un calo a breve termine a seguito della rielezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti. Gli analisti avvertono che le restrizioni commerciali più severe contro la Cina potrebbero influenzare negativamente i mercati azionari locali. Inoltre, l'adozione di tariffe elevate sui beni cinesi potrebbe portare a una maggiore volatilità nel mercato azionario di Singapore, data la sua integrazione con l'economia cinese. Gli investitori dovranno affrontare un periodo di incertezze e opportunità legate ai cambiamenti delle politiche statunitensi. La notizia è riportata da The Business Times. Singapore, un importante centro finanziario e commerciale in Asia, è fortemente influenzata dalle dinamiche economiche globali, in particolare quelle legate alla Cina.