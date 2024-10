Singapore: Le piattaforme di food delivery abbandonano il mercato delle cloud kitchen

03 Ottobre 2024_ Le piattaforme di food delivery hanno abbandonato il modello delle cloud kitchen a Singapore, nonostante alcuni operatori rimangano ottimisti. Durante la pandemia, le cloud kitchen, che preparano cibo per la consegna senza un negozio fisico, hanno registrato un boom. Tuttavia, almeno due operatori di cloud kitchen hanno chiuso, tra cui Deliveroo, che ha chiuso le sue due strutture ad agosto. La notizia è riportata da The Business Times. Le cloud kitchen offrono un'alternativa economica per i ristoratori e sono particolarmente attraenti per i nuovi entranti nel mercato della ristorazione.