25 Agosto 2024_ Il Ministro Senior Lee Hsien Loong ha descritto le recenti modifiche politiche annunciate dal Primo Ministro Lawrence Wong come "audaci ma necessarie" per rinnovare il patto sociale di Singapore. Durante la celebrazione del National Day a Teck Ghee, Lee ha sottolineato l'importanza del supporto dei cittadini per realizzare una visione condivisa. Ha anche fornito aggiornamenti sui miglioramenti nella zona di Ang Mo Kio, inclusi lavori di ristrutturazione e nuove iniziative per il supporto ai disoccupati e per la formazione professionale. La notizia è stata riportata da mothership.sg. Ang Mo Kio è un'area residenziale di Singapore, nota per i suoi centri commerciali e le strutture comunitarie, che beneficerà di questi investimenti per migliorare la qualità della vita dei residenti.