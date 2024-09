Singapore: Lee Kuan Yew sottolinea l'importanza di politiche solide in un mondo in cambiamento

18 Settembre 2024_ Durante un intervento all'Accademia di Leadership del Servizio Pubblico, Lee Kuan Yew ha evidenziato la necessità di mantenere politiche e principi politici robusti di fronte ai cambiamenti globali. Ha affermato che, sebbene il mondo stia evolvendo, le buone politiche rimangono fondamentali per affrontare le sfide attuali. Lee ha sottolineato l'importanza di essere flessibili e di adattarsi, pur mantenendo i valori e i principi centrali. La dichiarazione di Lee Kuan Yew, figura storica e primo Primo Ministro di Singapore, è stata riportata da 联合早报. Lee Kuan Yew è noto per aver guidato Singapore verso la sua trasformazione in una delle economie più sviluppate del mondo.