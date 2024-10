Singapore: L'era dei farmaci per la perdita di peso e il dibattito sull'obesità

20 Ottobre 2024_ Singapore si trova al centro di un dibattito crescente sull'obesità e l'uso di farmaci per la perdita di peso, come il semaglutide, noto come Wegovy. Questi farmaci, che possono aiutare a ridurre il peso corporeo e migliorare la salute, sollevano interrogativi su responsabilità individuale e interventi governativi per affrontare l'obesità. La questione si complica ulteriormente dalla crescente disponibilità di cibi ad alto contenuto calorico e dalla necessità di affrontare l'ambiente obesogenico. La notizia è riportata da 中國時報, evidenziando la necessità di un approccio più ampio per combattere l'obesità, che colpisce in modo sproporzionato le comunità più povere. Singapore, una nazione nota per il suo sistema sanitario avanzato, si trova a dover affrontare sfide significative legate alla salute pubblica e all'alimentazione.