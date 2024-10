Singapore: Limoncello Restaurant porta il sapore di Amalfi in città

24 Ottobre 2024_ Limoncello Restaurant, guidato dallo chef Fabio Iannone, offre un'autentica esperienza culinaria della costa amalfitana a Singapore. Il ristorante si distingue per la sua cucina tradizionale italiana, con piatti che celebrano i sapori freschi e genuini della Campania, come la burrata e il prosciutto di Parma. Situato lungo il fiume Singapore, Limoncello offre un'atmosfera incantevole, con opzioni di dining all'aperto e un servizio caloroso. La notizia è riportata da mens-folio.com, evidenziando come la cultura gastronomica italiana continui a conquistare il mondo. Il ristorante rappresenta un ponte tra Singapore e l'Italia, portando un pezzo della splendida costa amalfitana nel cuore della città.