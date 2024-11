Singapore: L'Italia brilla al Singapore Fintech Festival 2024

06 Novembre 2024_ L'Italia sta facendo un'ottima impressione al Singapore Fintech Festival 2024, in corso dal 6 all'8 novembre, con oltre 66.000...

06 Novembre 2024_ L'Italia sta facendo un'ottima impressione al Singapore Fintech Festival 2024, in corso dal 6 all'8 novembre, con oltre 66.000 partecipanti da più di 150 paesi. L'Agenzia Italiana per il Commercio Estero, supportata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha allestito un Padiglione Italiano che ospita nove aziende innovative del settore fintech. Queste aziende presentano soluzioni fintech con l'obiettivo di creare partnership internazionali e esplorare nuove opportunità di business. Il settore fintech italiano ha visto una crescita significativa, con prestiti a piccole e medie imprese che hanno raggiunto quasi 3,89 miliardi di dollari USA nella prima metà del 2023. La notizia è riportata da fintechnews.sg. Il Padiglione Italiano, inaugurato oggi, include presentazioni su innovazioni fintech in vari sottosettori, dimostrando l'impatto crescente dell'Italia nel panorama fintech globale.