Singapore: L'Italia e Singapore celebrano una fusione culturale al Villaggio Italia

28 Ottobre 2024_ L'evento "Italy Meets Singapore: What They Say About Us" ha avuto luogo al Villaggio Italia durante la sosta della nave Amerigo...

28 Ottobre 2024_ L'evento "Italy Meets Singapore: What They Say About Us" ha avuto luogo al Villaggio Italia durante la sosta della nave Amerigo Vespucci a Singapore, evidenziando il legame culturale tra i due Paesi. Il Vice Ministro Valentino Valentini ha sottolineato l'importanza della collaborazione regionale, mentre Stefano De Alessandri di ANSA ha parlato dell'espansione dell'agenzia in Asia. L'evento ha messo in luce anche l'attrattiva dell'Italia per i turisti di Singapore, con un focus sulle esperienze uniche che il Paese offre. La notizia è stata riportata da janiqueel.com. Questo incontro ha rafforzato i legami tra Italia e Singapore, celebrando valori condivisi di bellezza e innovazione.