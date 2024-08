Singapore: LUCE presenta una nuova esperienza culinaria italiana con lo chef Andrea Rossi

24 Agosto 2024_ LUCE, il rinomato ristorante italiano situato all'InterContinental Singapore, ha annunciato una nuova esperienza gastronomica sotto la direzione del nuovo chef Andrea Rossi, originario di Ravenna, Italia. A partire dal 6 maggio 2024, il ristorante offrirà un viaggio culinario che celebra la tradizione della cucina emiliana, con buffet che includono piatti autentici e un brunch di Champagne domenicale. La proposta gastronomica di Rossi unisce sapori del Nord e del Sud Italia, presentando una selezione di piatti che vanno dai frutti di mare freschi a specialità come la Porchetta di Manzo e il Gnocchi Sorrentina. La notizia è riportata da rosettemedia.com. LUCE si propone come un luogo di incontro per celebrare la cultura italiana e la convivialità, rendendo ogni pasto un'esperienza coinvolgente e memorabile.