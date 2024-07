Singapore: M1 annuncia il ritiro dei servizi 3G per potenziare il 5G

25 Luglio 2024_ M1, una sussidiaria di Keppel, ha annunciato il ritiro di tutti i servizi 3G a Singapore a partire dal 1° agosto 2024. Questa decisione è stata presa in linea con la crescente adozione del 5G e il declino dell'uso della tecnologia 3G nel paese. Tutti e tre gli operatori di rete mobile, inclusi Singtel e StarHub, seguiranno l'esempio di M1, con l'obiettivo di liberare spettro per migliorare i servizi 5G. M1 ha anche offerto promozioni ai clienti ancora in possesso di dispositivi 3G per incentivare l'aggiornamento a tecnologie più recenti, come riportato da Berita Harian. La transizione verso il 5G è vista come un passo fondamentale per garantire una connettività più veloce e sicura per gli utenti mobili a Singapore, un paese noto per la sua avanzata infrastruttura tecnologica.