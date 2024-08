Singapore: Maggiore supporto per le famiglie e aiuti per il lavoro in arrivo al National Day Rally

08 Agosto 2024_ I cittadini di Singapore possono aspettarsi un aumento del supporto per le famiglie e aiuti per superare le difficoltà lavorative, che saranno annunciati durante il National Day Rally di quest'anno. Il Primo Ministro Lawrence Wong ha sottolineato la necessità di soluzioni innovative per affrontare i rapidi cambiamenti globali. Questi interventi mirano a garantire un futuro più stabile e prospero per i cittadini, in un contesto di sfide economiche e sociali. La notizia è stata riportata da Tamil Murasu. Il National Day Rally è un evento annuale in cui il governo di Singapore presenta le sue politiche e piani per il futuro, coinvolgendo la comunità in un dialogo aperto.