Singapore: Malaysia consente l'ingresso di veicoli senza VEP fino al 1° ottobre

27 Settembre 2024_ La Malaysia ha annunciato che i veicoli registrati a Singapore senza il tag del Permesso di Entrata Veicoli (VEP) potranno ancora entrare nel Paese fino al 1° ottobre 2024. Questa decisione è stata presa in risposta alle lamentele riguardanti ritardi nel processo di registrazione del VEP, a solo pochi giorni dall'entrata in vigore della nuova normativa. A partire dal 1° ottobre, l'applicazione del VEP sarà graduale, e i proprietari di veicoli senza VEP riceveranno un avviso di registrazione prima di lasciare la Malaysia. Secondo Berita Harian, fino al 25 settembre, 62.635 veicoli registrati a Singapore avevano già attivato il loro VEP. Il VEP è un permesso necessario per i veicoli stranieri che entrano in Malaysia, utilizzato anche per il pagamento dei pedaggi e per monitorare le infrazioni stradali.