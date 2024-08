Singapore: Marni inaugura la sua prima boutique a Marina Bay Sands con un tocco di design italiano

28 Agosto 2024_ Marni, il noto marchio di moda milanese, ha aperto la sua prima boutique a Singapore, situata nel prestigioso Marina Bay Sands. Lo spazio di 100 mq, progettato in collaborazione con il direttore creativo Francesco Risso, presenta un design accogliente con pavimenti in mosaico di marmo Calacatta e pareti laccate in avorio. La boutique offre le ultime collezioni di prêt-à-porter e accessori, tra cui pezzi delle collezioni autunno-inverno 2024 e una capsule estiva che riflette il carattere giocoso del brand. La notizia è stata riportata da bagaholicboy.com. I visitatori possono esplorare l'innovativa proposta di Marni, che unisce l'estetica italiana a un contesto internazionale, rendendo omaggio alla creatività e all'artigianato del Made in Italy.