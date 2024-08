Singapore: Marni inaugura la sua prima boutique al Marina Bay Sands con un tocco italiano

22 Agosto 2024_ Il marchio di moda italiano Marni ha aperto la sua prima boutique a Singapore, situata all'interno delle Shoppes at Marina Bay Sands. Il negozio di 100 mq, progettato dal direttore creativo Francesco Risso, presenta un design che esalta i colori vivaci e le collezioni di abbigliamento e accessori femminili del brand. La boutique, con una facciata testurizzata e un pavimento in mosaico di marmo Calacatta, richiama il tema del mare, in linea con il significato del nome Marni, che deriva da “marina”. Attualmente, il negozio espone le ultime collezioni, tra cui la capsule collection High Summer 2024 e la nuova Trunkaroo Bag. La notizia è riportata da straitstimes.com. La boutique rappresenta un'importante espansione per Marni, un marchio noto per il suo approccio innovativo alla moda e per la sua connessione con l'arte e la cultura italiana.