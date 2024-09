Singapore: MAS e IBF promuovono nuove competenze per il futuro del lavoro

14 Settembre 2024_ Il presidente della Monetary Authority of Singapore (MAS), Gan Kim Yong, ha sottolineato l'importanza di sviluppare nuove competenze tra i lavoratori, in particolare nei settori della sostenibilità e dell'economia digitale. Questa iniziativa mira a preparare la forza lavoro per affrontare le sfide e le opportunità della prossima ondata di crescita economica. Gan ha evidenziato la necessità di una collaborazione tra MAS e l'Institute of Banking and Finance (IBF) per garantire che i lavoratori siano equipaggiati per il futuro. La notizia è stata riportata da The Business Times. Singapore, un importante centro finanziario e commerciale in Asia, sta investendo nella formazione e nello sviluppo delle competenze per rimanere competitiva nel panorama globale.