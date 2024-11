Singapore: MAS introduce misure per frenare la speculazione sulle criptovalute

10 Novembre 2024_ La Monetary Authority of Singapore (MAS) ha annunciato nuove misure per limitare la speculazione nel mercato delle criptovalute, in...

10 Novembre 2024_ La Monetary Authority of Singapore (MAS) ha annunciato nuove misure per limitare la speculazione nel mercato delle criptovalute, in risposta a preoccupazioni crescenti riguardo alla volatilità e ai rischi associati. Le nuove regolamentazioni includeranno requisiti più severi per le piattaforme di scambio e una maggiore trasparenza nelle operazioni. L'obiettivo è proteggere gli investitori e garantire la stabilità finanziaria nel paese, promuovendo al contempo l'innovazione nel settore fintech. La MAS ha sottolineato l'importanza di un approccio equilibrato per sostenere la crescita del mercato delle criptovalute, mantenendo al contempo la sicurezza degli investitori, come riportato da 工商時報. Singapore continua a posizionarsi come un hub per le tecnologie finanziarie, cercando di attrarre investimenti e talenti nel settore.