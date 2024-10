Singapore: Max Maeder trionfa nella tappa italiana del KiteFoil World Series

05 Ottobre 2024_ Max Maeder, medaglia olimpica di Singapore, ha vinto la tappa italiana del 2024 IKA KiteFoil World Series, conquistando il titolo di campione generale dell'evento. La competizione si è svolta a Poetto Beach, Cagliari, in Sardegna, dove Maeder ha ottenuto la vittoria necessaria per assicurarsi il primo posto nella serie di medaglie. Il podio ha visto il francese Axel Mazella al secondo posto e l'italiano Gian Stragiotti al terzo, evidenziando la forte presenza italiana nel circuito. Maeder, che ha già vinto altre competizioni internazionali, continua a rappresentare Singapore con successo, dopo aver portato a casa la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Marsiglia. La notizia è riportata da channelnewsasia.com. Questo trionfo sottolinea l'importanza del kiteboarding come sport emergente e la crescente competitività degli atleti asiatici a livello mondiale.