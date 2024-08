Singapore: Maximilian Maeder conquista la medaglia olimpica e diventa il più giovane medagliato di Singapore

11 Agosto 2024_ Maximilian Maeder, 17 anni, ha conquistato la medaglia di bronzo nella competizione di kite foiling maschile, ponendo fine a un'attesa di otto anni per un podio olimpico per Singapore. Il giovane atleta ha espresso sorpresa e gioia per la celebrazione del suo successo, sottolineando l'importanza della connessione emotiva che si crea durante le Olimpiadi. Maeder, che è anche campione del mondo in carica, ha dichiarato di voler continuare a migliorare e a competere in vista delle prossime Olimpiadi di Los Angeles nel 2028. La notizia è stata riportata da channelnewsasia.com. Singapore, un piccolo stato insulare del sud-est asiatico, ha visto in Maeder un simbolo di speranza e successo sportivo, dopo che l'ultimo oro olimpico era stato vinto dal nuotatore Joseph Schooling nel 2016.