Singapore: Mercati azionari non pubblicano dati sul margin trading per la prima volta dal 2010

19 Agosto 2024_ I mercati azionari di Singapore non hanno rilasciato dati sul margin trading, suscitando preoccupazioni per una possibile volatilità futura. Questa è la prima volta dal 2010 che tali informazioni non vengono rese disponibili, alimentando timori tra gli investitori. Gli esperti avvertono che l'assenza di dati potrebbe influenzare negativamente la fiducia nel mercato. La situazione ha sollevato interrogativi sulla trasparenza e sulla stabilità del sistema finanziario di Singapore. La notizia è stata riportata da The Business Times. Singapore è un importante centro finanziario in Asia, noto per la sua regolamentazione rigorosa e per la sua economia dinamica.