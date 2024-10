Singapore: Michele De Lucchi celebra il design italiano alla Singapore Design Week

03 Ottobre 2024_ La Singapore Design Week 2024 ha ospitato l'architetto italiano Michele De Lucchi, invitato a tenere tre conferenze in occasione dell'Italian Design Day. L'evento, sostenuto dall'Ambasciata d'Italia e dall'agenzia commerciale italiana, ha messo in luce l'eredità del design italiano, con De Lucchi che ha discusso temi come la responsabilità sociale degli architetti e le sfide del design contemporaneo. Le conferenze si sono svolte in prestigiose istituzioni come la Singapore University of Technology and Design e il Nanyang Academy of Fine Arts, coinvolgendo studenti e professionisti del settore. La notizia è riportata da yan.sg. L'incontro ha rappresentato un'importante opportunità per approfondire la collaborazione tra Singapore e Italia nel campo del design e dell'architettura.