11 Ottobre 2024_ La ministra della Digitalizzazione di Singapore, Janil Puthucheary, ha avvertito che una possibile divisione tecnologica tra Est e Ovest potrebbe portare a una situazione di caos prolungato, distraendo i paesi dallo sviluppo economico e sociale. Durante il sesto Forum Singapore-Cina, ha sottolineato che le conseguenze della competizione tecnologica tra Stati Uniti e Cina non colpiranno solo le piccole nazioni, ma anche paesi più grandi. Puthucheary ha evidenziato l'importanza della cooperazione internazionale nel settore tecnologico, affermando che la mancanza di interazione aumenta l'ansia e riduce la volontà di condividere informazioni. La notizia è riportata da 联合早报. Singapore, un importante hub tecnologico e finanziario in Asia, continua a promuovere il dialogo e la collaborazione per affrontare le sfide del futuro digitale.