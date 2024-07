Singapore: Ministro della Salute esorta alla vaccinazione contro il COVID-19

4 Luglio 2024_ Il Ministro della Salute di Singapore, Ong Ye Kung, ha dichiarato che circa il 60% della popolazione non ha ricevuto il vaccino contro il COVID-19 negli ultimi due anni. Ong ha esortato i cittadini a vaccinarsi al più presto per aumentare l'immunità e prevenire la diffusione del virus. Il Ministero della Salute continuerà a promuovere il programma di vaccinazione e offrirà ulteriori misure di comodità per garantire che più persone possano ricevere il vaccino. La campagna mira a migliorare la copertura vaccinale e proteggere la salute pubblica. Lo riporta il sito di notizie 联合早报. Il Ministro ha sottolineato l'importanza della vaccinazione per la sicurezza collettiva e la ripresa economica del Paese.