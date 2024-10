Singapore: Ministro Masagos promuove unità tra le comunità islamiche minoritarie

15 Ottobre 2024_ Il Ministro responsabile per gli Affari della Comunità Islamica, Masagos Zulkifli, ha sottolineato l'importanza dell'unità tra le comunità islamiche minoritarie in un contesto secolare e moderno. Durante la conferenza ICCOS 2024, ha evidenziato come una comunità islamica coesa possa contribuire positivamente alla società e costruire fiducia con le altre comunità e il governo. Masagos ha condiviso esperienze di leadership da paesi come le Filippine e la Thailandia, suggerendo che la cooperazione è fondamentale per il successo delle minoranze. La conferenza ha visto la partecipazione di oltre 600 partecipanti locali e internazionali, come riportato da Berita Harian. Inoltre, Singapore prevede di istituire un Collegio Islamico, con dettagli che saranno annunciati dal Primo Ministro Lawrence Wong.