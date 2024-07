Singapore: Misure contro il finanziamento del terrorismo nelle rimesse di denaro

2 Luglio 2024_ A Singapore, le autorità stanno implementando nuove misure per controllare le procedure di invio di denaro, al fine di prevenire il finanziamento del terrorismo. Queste misure includono una serie di azioni volte a monitorare e regolamentare le transazioni finanziarie internazionali. L'obiettivo è ridurre il rischio che i servizi di rimessa di denaro vengano utilizzati per finanziare attività terroristiche. Le autorità locali stanno collaborando con diverse agenzie per garantire l'efficacia di queste misure. Lo riporta il sito di notizie Tamil Murasu. Queste iniziative fanno parte di un più ampio sforzo per mantenere la sicurezza e la stabilità finanziaria del paese.