Singapore: Morta Dr. Lee Wei Ling, figlia del fondatore Lee Kuan Yew

09 Ottobre 2024_ Dr. Lee Wei Ling, figlia del primo ministro fondatore di Singapore, Lee Kuan Yew, è deceduta all'età di 69 anni. La notizia è stata annunciata dal fratello Lee Hsien Yang tramite un post su Facebook, in cui ha rivelato che la sorella è morta a casa mercoledì mattina. Lee Wei Ling era una figura di spicco nel panorama medico e sociale di Singapore, nota per il suo impegno nella salute pubblica e nella medicina. La sua scomparsa segna una grande perdita per la nazione e la sua famiglia. La fonte di questa notizia è Berita Harian. Lee Kuan Yew, padre di Lee Wei Ling, è stato il primo primo ministro di Singapore e ha avuto un ruolo cruciale nella trasformazione del paese in una delle economie più sviluppate dell'Asia.