Singapore: MP Louis Chua chiede misure contro affitti brevi illegali

03 Settembre 2024_ Il deputato del Workers' Party, Louis Chua, ha sollevato in Parlamento la questione dell'applicazione delle leggi contro le piattaforme online che offrono affitti brevi illegali a Singapore. Chua ha espresso sorpresa per il fatto che non siano state intraprese azioni contro queste piattaforme, nonostante le multe inflitte a chi viola le normative sugli affitti a breve termine. Ha sottolineato che gli affitti brevi sono vietati per proprietà private e appartamenti HDB, a causa di preoccupazioni per la sicurezza e la privacy dei residenti. Il Ministro dello Sviluppo Nazionale, Desmond Lee, ha confermato che sono state imposte multe, ma solo ai proprietari e non alle piattaforme online. La notizia è riportata da theindependent.sg. Singapore continua a monitorare la situazione e a collaborare con le piattaforme per garantire il rispetto delle leggi locali.