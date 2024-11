Singapore: Nasce il Collegio di Studi Islamici per formare leader religiosi locali

10 Novembre 2024_ Il Primo Ministro di Singapore, Lawrence Wong, ha annunciato la creazione del Collegio di Studi Islamici di Singapore (SCIS), un'istituzione dedicata alla formazione di asatizah, ovvero insegnanti di religione islamica. Il collegio offrirà un programma di laurea di quattro anni, con specializzazioni in studi islamici e scienze sociali, per rispondere alle esigenze della comunità. Wong ha descritto l'iniziativa come un passo storico per sostenere lo sviluppo del carattere religioso e sociale della popolazione musulmana di Singapore. La notizia è stata riportata da Berita Harian. Il SCIS collaborerà con istituzioni locali e internazionali per garantire un'istruzione di alta qualità, contribuendo così a formare leader capaci di affrontare le sfide contemporanee della società multiculturale di Singapore.