Singapore: Nasce l'organizzazione 'Climate Dads' per un futuro sostenibile

08 Agosto 2024_ È stata fondata a Singapore l'organizzazione 'Climate Dads', composta da membri di diverse professioni, tra cui ingegneri e insegnanti, con l'obiettivo comune di garantire un futuro migliore per i propri figli. In due anni, l'organizzazione ha attratto oltre 800 membri, che partecipano regolarmente a eventi ecologici e condividono esperienze e conoscenze. 'Climate Dads' si impegna a sensibilizzare la comunità sull'importanza della sostenibilità ambientale e a promuovere azioni concrete per la salvaguardia del pianeta. La notizia è stata riportata da The Merit Times. L'organizzazione rappresenta un esempio di come i cittadini possano unirsi per affrontare le sfide ambientali e costruire un futuro più verde per le nuove generazioni.