Singapore: Negroni Week 2024 celebra l'italianità con il Wugroni

01 Settembre 2024_ La Negroni Week 2024, in programma dal 16 al 22 settembre, vedrà la partecipazione di circa 50 bar a Singapore, che offriranno il Wugroni, una variante del classico Negroni. Questo cocktail innovativo, realizzato con baijiu, Campari e vermouth dolce, è frutto della collaborazione tra Campari e il produttore cinese Wuliangye Group, con l'obiettivo di far conoscere il baijiu al di fuori della Cina. Tra gli eventi, spicca la presenza del bar napoletano L'Antiquario, che porterà la tradizione italiana a Singapore con un guest shift il 17 settembre. La notizia è riportata da prestigeonline.com, evidenziando come la cultura del cocktail italiano continui a influenzare anche le tendenze a Singapore. La settimana sarà caratterizzata da eventi speciali e cocktail unici, celebrando l'arte della mixology e l'eccellenza italiana.