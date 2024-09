Singapore: Negroni Week celebra il cinema e l'aperitivo italiano

04 Settembre 2024_ La Negroni Week si svolgerà a Singapore dal 16 al 22 settembre, con oltre 160 bar e ristoranti partecipanti. Quest'anno, l'evento è dedicato al cinema, sottolineando il legame tra il famoso aperitivo italiano Campari e il mondo del cinema, in particolare il Festival di Cannes. Durante la settimana, si terrà anche la finale di Red Hands Asia, una competizione di mixology che porterà i migliori bartender a Milano per rappresentare i loro locali. Tra gli eventi, spicca la presenza di Alex Frezza, fondatore del bar L'Antiquario, che porterà i cocktail napoletani a Singapore, come riportato da sgmagazine.com. La Negroni Week promette di essere un'importante celebrazione della cultura italiana e della mixology, unendo appassionati e professionisti del settore.