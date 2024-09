Singapore: Nuova legge contro la disinformazione generata dall'IA nelle elezioni

10 Settembre 2024_ Il Ministero dello Sviluppo Digitale e dell'Informazione di Singapore ha presentato un nuovo disegno di legge per combattere la disinformazione generata dall'intelligenza artificiale durante le elezioni. La legge mira a proteggere l'integrità della pubblicità elettorale online, affrontando in particolare le preoccupazioni legate ai deepfake e ad altri contenuti manipolati. Queste misure sono state introdotte per garantire che gli elettori possano prendere decisioni informate e fiduciose, preservando così il processo democratico. La fonte di questa notizia è Tamil Murasu. La legge prevede sanzioni severe per chi pubblica contenuti ingannevoli e stabilisce che le piattaforme social devono adottare misure proattive contro la disinformazione.