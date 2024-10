Singapore: Nuova tecnologia per la sicurezza stradale nei trasporti pubblici

20 Ottobre 2024_ A Singapore è stata introdotta una nuova strategia per migliorare la sicurezza stradale e ridurre i crimini legati al traffico, implementata su 6.000 autobus della città. Questa iniziativa mira a monitorare e prevenire comportamenti scorretti durante la guida, contribuendo a un ambiente di trasporto più sicuro per tutti. Le autorità locali si aspettano che questa tecnologia innovativa possa portare a una significativa diminuzione degli incidenti stradali e delle violazioni del codice della strada. La notizia è stata riportata da Tamil Murasu. Singapore, una delle città più avanzate al mondo in termini di tecnologia e infrastrutture, continua a investire in soluzioni moderne per garantire la sicurezza dei suoi cittadini.