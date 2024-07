Singapore: Nuova trattoria italiana Locanda arricchisce la scena gastronomica di Little India

29 Luglio 2024_ Locanda, una nuova trattoria italiana situata a Rowell Road nel vivace quartiere di Little India, è stata inaugurata dal ristorante stellato Michelin Buona Terra. Il locale, che evoca l'atmosfera rustica delle osterie italiane, offre un menù ricco di piatti ispirati alle diverse regioni d'Italia, con un'ampia selezione di oltre 150 vini, principalmente italiani. Il team, guidato dallo chef italiano Denis Lucchi, propone specialità come il Pappardelle Ragu Genovese e il Spaghetti ai Frutti di Mare, rendendo omaggio alla tradizione culinaria italiana. La notizia è stata riportata da therantingpanda.com, evidenziando l'importanza della cucina italiana anche a Singapore. Locanda si propone come un punto di riferimento per gli amanti della gastronomia italiana nella città, con un'atmosfera accogliente e piatti di alta qualità.