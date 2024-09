Singapore: Nuove iniziative per l'efficienza energetica e la sostenibilità

06 Settembre 2024_ Singapore sta esplorando soluzioni e tecnologie per migliorare l'efficienza energetica degli edifici commerciali, nel contesto della sua strategia di decarbonizzazione. L'Agenzia per la Scienza, la Tecnologia e la Ricerca, insieme al gigante dei semiconduttori Applied Materials, ha avviato un laboratorio per sviluppare soluzioni per l'ecosistema dei chip di Singapore. Inoltre, DISTRII Singapore ha intentato una causa contro il suo ex CEO per violazione dei doveri fiduciari. Infine, ST Telemedia Global Data Centres ha annunciato criteri più rigorosi per le sue performance di sostenibilità. La notizia è riportata da businesstimes.com.sg. Singapore continua a investire in innovazioni per affrontare le sfide ambientali e promuovere la sostenibilità nel settore tecnologico.