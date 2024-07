Singapore: Nuove linee guida per proteggere i bambini nelle app

6 Luglio 2024_ Il governo di Singapore ha introdotto nuove linee guida che richiedono ai negozi di applicazioni di verificare l'età degli utenti quando offrono app per bambini. Questa misura mira a proteggere i bambini da contenuti inappropriati e a garantire la loro sicurezza durante l'uso delle applicazioni. Le nuove regole sono parte di un più ampio sforzo per creare un ambiente digitale sicuro per i minori. Le autorità sperano che queste linee guida possano essere adottate rapidamente per migliorare la protezione dei bambini online. Lo riporta il sito di notizie 联合早报. Questa iniziativa riflette l'impegno di Singapore nel promuovere la sicurezza digitale per i suoi cittadini più giovani.