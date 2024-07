Singapore: Nuove misure contro il cyberbullismo in arrivo

26 Luglio 2024_ Il Ministero dell'Informazione e della Comunicazione di Singapore (IMDA) ha rivelato che 74 individui sono stati colpiti da contenuti dannosi online, evidenziando un crescente problema di cyberbullismo nel paese. Per affrontare questa situazione, sono in fase di sviluppo nuove leggi e regolamenti che mirano a proteggere i cittadini. Inoltre, il governo ha esortato la popolazione a rimanere vigile e a segnalare comportamenti sospetti. La notizia è stata riportata da Tamil Murasu. Singapore, una delle città-stato più avanzate del mondo, sta intensificando gli sforzi per garantire un ambiente online più sicuro per tutti i suoi cittadini.