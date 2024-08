Singapore: Nuove misure per il congedo parentale e il supporto alle famiglie

19 Agosto 2024_ Il Primo Ministro di Singapore, Lawrence Wong, ha annunciato un'estensione di 10 settimane del congedo parentale obbligatorio, finanziato dal governo, durante il suo primo National Day Rally. Wong ha sottolineato l'importanza di un cambiamento di mentalità, invitando i padri a condividere maggiormente le responsabilità familiari per sostenere le madri e aumentare il tasso di natalità del Paese. Inoltre, il governo investirà 1 miliardo di dollari nel nuovo programma SkillsFuture Level-Up, volto a fornire supporto mirato ai lavoratori per l'apprendimento continuo. Queste iniziative fanno parte di una visione più ampia per affrontare le sfide globali e costruire una Singapore a misura di famiglia, come riportato da The Business Times. Ulteriori dettagli sul supporto alle famiglie numerose saranno forniti nel prossimo bilancio annuale.