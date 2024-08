Singapore: Nuove misure per il mercato delle HDB mirano a stabilizzare i prezzi

20 Agosto 2024_ Il governo di Singapore ha annunciato nuove misure per raffreddare il mercato delle HDB (Housing and Development Board) a partire dal...

20 Agosto 2024_ Il governo di Singapore ha annunciato nuove misure per raffreddare il mercato delle HDB (Housing and Development Board) a partire dal 20 agosto 2024. Le misure includono la riduzione del limite Loan-To-Value (LTV) dal 80% al 75% e l'aumento del limite dell'Enhanced CPF Housing Grant (EHG) per supportare i primi acquirenti, in particolare le famiglie a basso e medio reddito. Gli esperti immobiliari hanno opinioni contrastanti sull'efficacia di queste misure, con alcuni che avvertono di un possibile circolo vizioso nei prezzi delle HDB. La notizia è stata riportata da 联合早报. Queste misure sono parte degli sforzi del governo per garantire la stabilità a lungo termine del mercato delle abitazioni pubbliche, rendendo l'acquisto di case più accessibile per tutti i cittadini di Singapore.