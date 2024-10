Singapore: Nuove misure per la protezione dei siti archeologici

13 Ottobre 2024_ Il governo di Singapore intende designare alcune aree municipali come siti di alta importanza archeologica per rafforzare la...

13 Ottobre 2024_ Il governo di Singapore intende designare alcune aree municipali come siti di alta importanza archeologica per rafforzare la protezione dei reperti. Le organizzazioni locali per il patrimonio culturale hanno espresso supporto, suggerendo di estendere le normative a tutto il territorio e le acque locali per tutelare eventuali scoperte. Il Ministero della Cultura, della Comunità e della Gioventù, insieme all'Autorità Nazionale dei Beni Culturali, ha avviato una consultazione pubblica per discutere le proposte legislative. Attualmente, le scoperte archeologiche nel distretto municipale risalgono al XIV secolo, e le nuove leggi mirano a prevenire la mancata segnalazione di reperti rinvenuti. La notizia è stata riportata da 联合早报. Le nuove misure potrebbero anche includere valutazioni d'impatto culturale per i progetti di sviluppo del territorio.