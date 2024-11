Singapore: Nuove misure per l'istruzione prescolare e supporto alle famiglie

2 Novembre 2024_ Il governo di Singapore annuncia l'aggiunta di quasi 40.000 posti per l'istruzione prescolare nei prossimi cinque anni, con l'obiettivo di soddisfare la crescente domanda delle famiglie locali. Circa 6.000 di questi posti saranno dedicati ai servizi di assistenza all'infanzia, mentre il governo prevede di aumentare la percentuale di bambini che ricevono un'istruzione prescolare finanziata dallo stato dall'attuale 65% all'80%. Inoltre, per supportare le famiglie a basso reddito, saranno introdotti sussidi per i bambini di famiglie con un reddito mensile inferiore a 6.000 dollari, a partire da dicembre. La notizia è stata riportata da 早报星期天, evidenziando l'impegno del governo nel migliorare l'accesso all'istruzione e nel garantire che i servizi siano di alta qualità per le famiglie di Singapore.