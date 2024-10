Singapore: Nuove normative sullo sviluppo delle energie rinnovabili

25 Ottobre 2024_ Il Ministero dell'Economia di Singapore ha annunciato una revisione delle normative relative allo sviluppo delle energie rinnovabili, escludendo i combustibili derivati da rifiuti (SRF) dalla categoria delle energie rinnovabili. Inoltre, i nuovi edifici saranno obbligati a installare impianti fotovoltaici, con sanzioni fino a 150.000 dollari per la mancata manutenzione. Gli operatori del settore delle energie rinnovabili hanno sottolineato che l'SRF non dovrebbe essere considerato energia verde a causa della sua origine instabile e dei potenziali rischi per la salute durante la combustione. La notizia è stata riportata da 中國時報. Questa iniziativa mira a promuovere pratiche più sostenibili e a garantire che le fonti di energia rinnovabile siano realmente ecologiche.