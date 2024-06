Singapore: Nuove norme sulla sicurezza alimentare in vigore da luglio

27 Giugno 2024_ A partire dal 1° luglio 2024, entreranno in vigore a Singapore nuove norme sulla sicurezza alimentare. Il Ministero della Salute e del Benessere ha annunciato che verranno introdotti standard più severi per i contaminanti e le tossine nei cibi. Saranno stabiliti limiti più rigorosi per i metalli pesanti presenti negli alimenti, con l'aggiunta di nuovi standard specifici per diverse sostanze inquinanti. Queste misure mirano a migliorare la qualità e la sicurezza degli alimenti consumati nel paese. Lo riporta il sito di notizie 人間福報 The Merit Times. L'iniziativa è parte di un più ampio sforzo del governo per proteggere la salute pubblica e garantire la sicurezza alimentare.